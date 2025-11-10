كورد يقاضون الشرع في ألمانيا بتهم تشمل إبادة الإيزيديين

شفق نيوز- برلين

أفاد مدعون عامون ألمان، يوم الاثنين، بأن مجموعة كوردية قدّمت شكوى اتهمت فيها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية، وفق وكالة "فرانس برس".

وقبل عام فقط، كان الشرع الملقّب حينها أبا محمد الجولاني، يتزعّم "هيئة تحرير الشام" المنبثقة من "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم "القاعدة" قبل إعلان فك ارتباطها به.

وتولّى الشرع الرئاسة السورية لفترة انتقالية بعدما قاد ومعه فصائل أخرى عملية عسكرية أطاحت بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وفي شكوى قدّمتها الأسبوع الماضي إلى مكتب النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا، اتهمت "الجالية الكوردية في ألمانيا" (KGD) الشرع بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم حرب خطيرة".

وقال نائب رئيس المجموعة محمد تانريفيردي، في بيان، إنّ "الجولاني يتحمّل مسؤولية مشتركة عن الإبادة الجماعية للكورد الإيزيديين في العام 2014 وعن العنف المستمر والمنهجي ضد الأقليات في سوريا والعراق".

وأضاف أنّ "ألمانيا تتمتع بمبدأ الولاية القضائية العالمية، ولديها الفرصة والواجب لمقاضاة هؤلاء الجناة، بغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجرائم".

وفيما يلتقي الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض اليوم، اعترضت "الجالية الكوردية في ألمانيا" على القبول الواسع به عالمياً.

ونددت بالدعوة التي وجهها المستشار الألماني فريديريش ميرتس إلى الشرع لزيارة ألمانيا، بهدف إجراء محادثات تتناول عودة المواطنين السوريين إلى بلادهم.

وأعربت عن "مخاوف جدية" بشأن سماح ألمانيا لـ"مجرم حرب مشتبه به بالبقاء في البلاد".

ولم تجِب السفارة السورية في ألمانيا على استفسار "فرانس برس" بشأن هذه الشكوى.