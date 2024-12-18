كورد سوريا يحذرون: هجمات تركيا والموالين لها ستسمح بفرار آلاف الدواعش

شفق نيوز/ حذر ممثل الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، من أن استمرار هجمات تركيا والقوات الموالية لها على الإقليم ستؤدي إلى فرار آلاف الدواعش من مراكز الاحتجاز.

المصدر: وكالة أنباء هاوار

وأكد عمر في اجتماع كتلة أحزاب "الخضر" في إطار جولته في البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على "ضرورة متابعة المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا عن قرب، لإجراء التغيير الوطني والديمقراطي في سوريا المستقبل"، بحسب وكالة أنباء "هاوار".

وشدد على "ضرورة مشاركة كل مكونات الشعب السوري في العملية السياسية وخاصة الشعب الكوردي ومكونات شمال وشرق سوريا، وذلك لبناء سوريا جديدة وديمقراطية لا مركزية كوطن مشترك لكل السوريين".

وتطرق عمر إلى "الهجمات التي شنها مرتزقة دولة الاحتلال التركي على تل رفعت والشهباء، والذين ارتكبوا من خلالها الجرائم بحق المدنيين العزل، ما أدى إلى تهجير قسري مجدداً لأهالي المنطقة وعفرين، والهجوم على منبج واحتلالها بدعم مباشر من تركيا، وازدياد عمليات القتل والذبح والانتهاكات وعملية تهجير جديدة إلى المناطق الآمنة في إقليم شمال وشرق سوريا".

وأشار عمر إلى "تحشيد الاحتلال التركي ومرتزقته للهجوم على كوباني، المدينة التي أصبحت رمزاً للحرية ومقاومة مرتزقة داعش. وطلب من البرلمانيين ضرورة تحمل مسؤولياتهم"، مؤكداً أن "استمرار الهجمات قد يؤدي إلى فرار الآلاف من مرتزقة داعش من مراكز الاحتجاز وعشرات الآلاف من عوائلهم من المخيمات، ما سيخلف تداعيات كارثية على المنطقة وعلى المجتمع الدولي".