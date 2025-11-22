"كوب 30" تتبنى اتفاقا مناخيا لا ينص على التخلص من الوقود الأحفوري

شفق نيوز- برازيليا

صدرت عن قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ "كوب30"، اتفاقا لا ينص على خطة للتخلص من الوقود الأحفوري، بسبب خلافات أدت إلى تأجيل موعد اختتام القمة الذي كان مقررا الجمعة لخوض مفاوضات شاقة.

وجاء الإعلان عن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي على مضض خلال اختتام القمة السبت. كما اتفقت الدول على خطوات للمساعدة في تسريع العمل المناخي ومراجعة الحواجز التجارية ذات الصلة وزيادة الأموال المخصصة للدول النامية إلى ثلاثة أضعاف لمساعدتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.

وأغفل القرار الرئيسي لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)، وضع خريطة طريق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والتي طالب بها الأوروبيون وحلفاؤهم.

وجاءت الوثيقة في ختام القمة السبت نتيجة تنازلات مؤلمة بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، بعدما أدى الخلاف حول إجراءات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتمويل مشروعات المناخ إلى تأجيل اختتام المؤتمر الذي كان مقررا الجمعة لفتح المجال أمام المفاوضات.

وأكد مفاوضون قبيل اختتام القمة أنه جرى حل الأزمة بعد مفاوضات استمرت طوال الليلة الماضية بقيادة البرازيل، الدولة المضيفة. وقبل الاتحاد الأوروبي على مضض الصياغة النهائية وبنص يتضمن إشارة ضمنية فقط إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري عقب مفاوضات شاقة مع البلدان المنتجة للنفط والناشئة.

وأتى ذلك بعدما حذّر من أن القمة قد تنتهي بدون التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم تناول قضية الوقود الأحفوري.

ويدعو القرار إلى زيادة التمويل ثلاث مرات لمساعدة الدول النامية في عملية التأقلم المناخي خلال الأعوام العشرة المقبلة، لمساعدتها على مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.

واعتبر معلقون أن المؤتمر يشكل فرصة لإظهار أن الدول لا تزال قادرة على توحيد جهودها لمواجهة تغير المناخ رغم غياب الولايات المتحدة. ويضغط الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة من أجل صياغة نص بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، لكنه يواجه مقاومة شديدة من المجموعة العربية التي تضم السعودية، أكبر مُصدر للنفط.

ونشرت المسودة النهائية للاتفاق قبل إعلانه. وقال فوبكا هوكسترا مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المقترح مقبول رغم أن الاتحاد كان يأمل بالمزيد. وأضاف "يجب أن ندعمه لأنه على الأقل يسير في الاتجاه الصحيح".

وقال رئيس قمة (كوب30) آندريه كوريا دو لاغو السبت، قبيل اختتام القمة، إن رئاسة المؤتمر ستنشر نصا منفصلا حول الوقود الأحفوري وحماية الغابات، لن يكون متضمنا في اتفاق (كوب30) الرسمي، نظرا لعدم وجود توافق في الآراء حول هاتين القضيتين في محادثات المناخ العالمية.

وأضاف "سأعلن أن الرئاسة البرازيلية ستعد خارطتي طريق لأنه من الواضح أننا لم نمتلك النضج الكافي للتوصل إلى توافق في الآراء. أعتقد أننا سنحقق نتائج إذا فعلنا ذلك خلال رئاستنا".

وبالتزامن مع ذلك، أكد زعماء مجموعة العشرين المجتمعون في جنوب أفريقيا خطورة تغير المناخ، وذلك في موقف جاء على النقيض من آراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذه القضية.