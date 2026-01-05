كوبا تعلن مقتل 32 من جنودها خلال الهجوم الأميركي على فنزويلا

شفق نيوز- هافانا

أعلنت الحكومة الكوبية، يوم الاثنين، مقتل 32 جندياً كوبياً خلال الهجوم الذي شنته القوات الاميركية على فنزويلا، والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن "نتيجة الهجوم الإجرامي الذي شنته حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة (…) فقد 32 كوبياً حياتهم في العمليات القتالية".

وأشار البيان إلى أن العسكريين القتلى، وجميعهم من منتسبي القوات المسلحة الثورية أو وزارة الداخلية الكوبية، كانوا يؤدون مهامهم في فنزويلا "بناءً على طلب الهيئات النظيرة" في ذلك البلد، معلناً الحداد الوطني لمدة يومين.

وأضاف أن هؤلاء الجنود "قاموا بواجبهم بكرامة وبطولة وسقطوا، بعد مقاومة شرسة، في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة قصف".

وفي السياق ذاته، كتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على منصة إكس: "الشرف والمجد للمقاتلين الكوبيين الشجعان الذين سقطوا أثناء مواجهة الإرهابيين الذين يرتدون زياً إمبريالياً".

هذا وأعلنت كوبا الحداد الوطني لمدة يومين، على خلفية مقتل جنودها .ويبدأ الحداد الوطني في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وينتهي عند منتصف ليل 6 يناير. وخلال هذه الفترة، تُنكّس الأعلام على المباني الحكومية، وتُعلّق العروض العامة والأنشطة الاحتفالية.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترمب قد أكد في وقت سابق مقتل "عدد كبير" من الكوبيين خلال العملية العسكرية الاميركية على كراكاس.

وتتمتع كوبا وفنزويلا بعلاقات وثيقة منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، مع وصول هوغو تشافيز إلى السلطة خلال الفترة من عام 1999 وحتى 2013.

وفي عام 2002، دفعت محاولة انقلاب ضد الرئيس الفنزويلي إلى تدخل كوبا في الشؤون العسكرية للبلاد بهدف ترسيخ سلطته.

وتعد فنزويلا المورد الرئيسي للنفط لكوبا، مقابل جملة من أشكال التعاون، من بينها إرسال كوادر طبية.