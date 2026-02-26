كوبا تعلن قتل وإصابة 10 مسلحين قادمين من أميركا لتنفيذ مخطط "إرهابي"

شفق نيوز- هافانا

أعلنت وزارة الداخلية الكوبية، يوم الخميس، عن إحباط محاولة تسلل لمسلحين قادمين من الولايات المتحدة الأميركية، عبر المياه الإقليمية للبلاد كانوا يخططون لتنفيذ عمليات "إرهابية".

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي أن "الزورق المسجّل في ولاية فلوريدا تحت الرقم FL7726SH، كان على متنه عشرة مسلحين، والاعترافات الأولية بعد التحقيق معهم تفيد بعزمهم التسلل إلى البلاد لأغراض إرهابية".

وأضاف البيان أن "جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة".

ووفقًا للبيان "أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية يوم أمس الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر".

وأسفر تبادل إطلاق النار عن "مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين"، فيما أكدت السلطات أنه "تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم".

وأعلنت الوزارة كذلك مصادرة "ترسانة من الأسلحة من الزورق السريع، الذي جرى تحييده قبالة السواحل الكوبية"، مشيرة إلى أن "المضبوطات شملت بنادق هجومية، وأسلحة قصيرة، وعبوات ناسفة بدائية الصنع (زجاجات حارقة مولوتوف)، وسترات واقية من الرصاص، ومناظير تلسكوبية، وملابس مموهة".

كما أعلنت "توقيف شخص يُشتبه في تعاونه مع المجموعة المسلحة، داخل الأراضي الكوبية"، موضحة أنه "أُرسل من الولايات المتحدة لتأمين استقبال عملية التسلل المسلحة، وأنه أقرّ بأفعاله"، وفق البيان.

في المقابل، أمر المدعي العام لولاية فلوريدا، جيمس أوتماير، بفتح تحقيق في الحادثة، كما أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه سيتم إبلاغ الرئيس دونالد ترمب بتفاصيل الواقعة.

وقال روبيو إن "واشنطن تلقت معلومات من الجانب الكوبي بشأن الحادثة، وهي بصدد التحقق منها بصورة مستقلة"، مضيفاً: "ترد معلومات كثيرة من الكوبيين. سنقوم بالتحقق منها بصورة مستقلة وسنتوصل إلى استنتاجاتنا الخاصة".

ووصف الحادثة بأنها "غير اعتيادية للغاية"، من دون التكهن بالإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة ردًا عليها.

وكانت وزارة الداخلية الكوبية قد أفادت في وقت سابق بأن زورقًا يرفع العلم الأميركي دخل مياهها الإقليمية وفتح النار، قبل أن ترد عليه قوات حرس الحدود، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنه.