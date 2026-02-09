كوبا تعلق تزويد الطائرات بالوقود شهراً بسبب القيود الأميركية

شفق نيوز- هافانا

أبلغت السلطات الكوبية، يوم الاثنين، شركات الطيران التي تسير رحلات من البلاد وإليها بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليل اليوم بسبب أزمة الطاقة جراء القيود الأميركية.

وقال مسؤول في شركة طيران أوروبية، الأحد طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "هيئة الطيران المدني الكوبية أخطرت جميع شركات الطيران بأنه لن تكون هناك أي عمليات تزود بالوقود النفاث اعتبارا من الثلاثاء 10 شباط/ فبراير عند الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي".

وأعلن وزير التجارة الداخلية الكوبي أوسكار فراغا بيريز السبت الماضي إطلاق هافانا سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأزمة للحفاظ على احتياطيات الوقود وضمان استمرار عمل القطاعات الحيوية للاقتصاد في ظل تحركات واشنطن الرامية إلى قطع إمدادات الطاقة عنها.

وصرح فراغا بيريز بأن "الحكومة تركز على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية على مستوى المحافظات والبلديات، بالإضافة إلى تنويع مصادر عائدات النقد الأجنبي لدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفا أن "السلطات تواصل البحث عن سبل لشراء الوقود، وستعمل بتعاون وثيق مع القطاع العام، والكيانات الاقتصادية العامة والخاصة، والمستثمرين الأجانب".

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه كوبا أزمة طاقة حادة، بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أواخر كانون الثاني/ يناير أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، واعتمد هذا القرار على إعلان رسمي لحالة الطوارئ، ادعت واشنطن بموجبه وجود "تهديد" من كوبا.

واعتبرت السلطات الكوبية الإجراءات الأميركية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، ووصفتها بأنها "انتهاك للقانون الدولي".