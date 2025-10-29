كوبا تجلي أكثر من 735 ألف شخص مع اقتراب إعصار "ميليسا"

شفق نيوز- هافانا

أعلن رئيس كوبا ميغيل دياز- كانيل، يوم الأربعاء، إجلاء السلطات أكثر من 735 ألف شخص في البلاد مع اقتراب إعصار "ميليسا" المدمر.

وكتب كانيل على منصة "إكس": "لقد راجعنا للتو في المقاطعات الإجراءات المتخذة بسبب مرور إعصار ميليسا، تم إجلاء أكثر من 735 ألف شخص، والأعمال لا تزال مستمرة"، مشيرا إلى أن "الليلة المقبلة في كوبا ستكون صعبة جدا".

وأفاد المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير يوم الأربعاء بأن "إعصار (ميليسا) الذي ضعف سابقا إلى الفئة الثالثة على مقياس سافير-سمبسون، قد اشتد مرة أخرى إلى الفئة الرابعة مع اقترابه من كوبا"، ولاحقا أعلن المركز أن "ميليسا ضربت ساحل كوبا - في مقاطعة سانتياغو دي كوبا، وبلغت سرعة الرياح القصوى حوالي 195 كيلومترا في الساعة".

وفي وقت سابق، حذرت سفارة روسيا في كوبا السياح الروس من العاصفة المدارية (ميليسا) التي تتشكل في البحر الكاريبي، والتي قد تتحول إلى إعصار وتمر فوق المناطق الشرقية من الجزيرة في منتصف الأسبوع الجاري.