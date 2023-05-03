كهرمان مرعش تهتز من جديد

ضرب زلزال قوته 5 درجات، اليوم الأربعاء، ولاية كهرمان مرعش التركية، بحسبما أفادت به هيئة الكوارث والطوارئ التركية.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها أن الزلزال بقوة 5 درجات ضرب كهرمان مرعش مركزه غوكسون وبعمق 7 كيلومترات.

وشعرت بالزلزال المدن المجاورة بما في ذلك سكان غازي عنتاب.

وسبق للولاية أن شهدت وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة فجر الـ 6 من فبراير الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى، أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.