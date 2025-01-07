كندا والدنمارك تردان بـ"قوة" على تهديدات ترامب بشأن ضمهما إلى أميركا

شفق نيوز/ ردت السلطات الكندية والدنماركية، يوم الثلاثاء، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضمهما إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، إن بلدهما "لن تنحني" أمام تهديدات ترامب الذي دعا إلى ضم كندا إلى الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام.

وشدد ترودو على أن "كندا لن تكون أبداً، على الإطلاق، جزءاً من الولايات المتحدة"، وذلك بعدما لوح ترامب باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد جارته الشمالية.

وقالت جولي إن "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلد قوي. لن ننحني أبداً في مواجهة التهديدات".

واليوم الثلاثاء تعهد ترامب باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا، الحليف المجاور الذي دعا لضمه إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترامب: "لا. القوة الاقتصادية".

وأضاف أن اندماج "كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي".

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان ترودو استقالته.

وقال ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين: "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فلن تكون هناك تعرفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".

وفي السياق، وصل جونيور نجل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى غرينلاند، وسط تكنهات حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى للسيطرة على الإقليم الدنماركي الغني بثرواته المعدنية والذي يضم قاعدة عسكرية أميركية.

وذكرت الإذاعة الرسمية الدنماركية أن طائرة دونالد ترامب الابن هبطت في مدينة نوك عاصمة الإقليم مترامي الأطراف الذي يعيش فيه قرابة 57 ألف نسمة.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية مقاطع لترامب الابن وهو يسير على مهبط الطائرات الذي تكسوه الثلوج.

من جانبه، أوضح جونيور عبر منصة "رامبل" الاجتماعية بأنه لم يأت "لشراء غرينلاند"، وقال "سأتحدث إلى الناس. أنا هنا بصفتي سائح فحسب".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإنهاء مخاوفه المتعلقة بقناة بنما وغرينلاند.

وعندما سُئل في مؤتمر صحفي عما إذا كان يستطيع أن يؤكد للعالم أنه لن يستخدم القوة العسكرية أو الاقتصادية في محاولة السيطرة على هاتين المنطقتين، رد ترامب "لا أستطيع أن أؤكد لكم، أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند، لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئا عن الاثنتين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".

وقالت حكومة غرينلاند في بيان إن زيارة دونالد ترامب جونيور ستكون مثل زيارة "مواطن خاص" وليست زيارة رسمية، ولن يلتقي معه ممثلون عن غرينلاند.

يذكر أن إقليم غريلاند يتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة الدنمارك، وتوجه ترامب الابن إلى غرينلاند لقضاء رحلة تستغرق يوماً واحداً لتصوير محتوى مرئي، بحسب شخص مطلع على خطط الزيارة، وليس مصرح له بالتحدث بشكل علني.

من جهته، قال مينينجواك كلايست السكرتير الدائم للشؤون الخارجية في غرينلاند لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إنه تم إبلاغ السلطات أن زيارة ترامب الابن سوف تستغرق ما بين أربع إلى خمس ساعات.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، أن مستقبل غرينلاند يقرره سكانها، بعد أن اقترح ترامب الاستحواذ على الإقليم الدنماركي.

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن للقناة التلفزيونية الثانية: "غرينلاند ملك لأهلها"، مضيفة أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي "ليس للبيع".

وتضم غرينلاند مخزونات كبيرة من المعادن والنفط رغم أن التنقيب عن النفط واليورانيوم محظور في الجزيرة التي تحتل موقعاً إستراتيجياً في القطب الشمالي حيث توجد في الأساس قاعدة عسكرية أميركية.