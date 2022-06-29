سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كندا.. مقتل مسلحين وإصابة ضباط والعثور على عبوة ناسفة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-29T06:26:24+0000
كندا.. مقتل مسلحين وإصابة ضباط والعثور على عبوة ناسفة

شفق نيوز/ قتلت الشرطة الكندية مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار  عند بنك في مقاطعة كولومبيا البريطانية، أسفر أيضا عن إصابة ستة ضباط، وأُخليت منازل قريبة بعد اكتشاف عبوة ناسفة محتملة، حسب الشرطة.

وذكرت سلطات إنفاذ القانون أن أعضاء فريق الرد السريع وصلوا إلى الموقع في بنك مونتريال في سانيتش، بجزيرة فانكوفر، قرب الحدود مع ولاية واشنطن الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة سانيتش في كولومبيا البريطانية، في بيان على الإنترنت: "لا يزال الحادث مستمراً في ظل وجود مكثف للشرطة في المنطقة".

وأضافت "أخليت المنازل والشركات القريبة من مكان الحادث بسبب احتمال وجود عبوة ناسفة في سيارة المشتبهين".

وقال دين دوثي قائد شرطة سانيتش في مؤتمر صحافي إن الرجلين كانا "مدججين بالسلاح" وأن التقارير الأولية تشير إلى أنهما كانا يرتديان دروعاً واقية من الرصاص، مضيفاً أنه ليست لديه أي معلومات أخرى عنهما.

related

5 مصابين في إطلاق نار بملهى ليلي بكندا

Date: 2019-08-06 08:10:09
5 مصابين في إطلاق نار بملهى ليلي بكندا