كندا توقف تصدير الأسلحة إلى  إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت كندا، يوم الأربعاء، أنها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية: "إنه أمر حقيقي"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "لن تكون رمزية فقط".

وكان هذا الاقتراح جزءا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، لم ترسل كندا إلى إسرائيل سوى شحنات عسكرية "غير فتاكة"، مثل معدات الاتصالات.

وقال مصدر حكومي كندي لـ"فرانس برس"، إنه "لم تسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ يناير/ كانون الثاني الماضي".

وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.

وهذا الشهر قدمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

والإثنين الماضي، أصدر البرلمان الكندي قرارا غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.