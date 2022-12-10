كندا تفرض عقوبات على 22 إيرانيا بينهم قضاة وسياسيون

شفق نيوز/ أعلنت كندا عن فرض العقوبات على 22 إيرانياً بتهم "إنتهاكهم حقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان، إنه تم فرض العقوبات على 22 إيرانيا بينهم قضاة ومسؤولو سجون وعناصر من الشرطة ونشطاء سياسيون وإعلاميون بذريعة انتهاكهم حقوق الإنسان.

من جانبها علقت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" التي نشرت الخبر قائلة، إنه "ليس من المستغرب فرض الحظر على الشعب الايراني من قبل کندا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، لأن هذا البلد اعتاد على سلوك الفصل العنصري والقبور الجماعية لأطفال من السكان الأصليين فيها، وإن فرض الحظر قد أصبح اللغة الدولية التي تلجأ إليها الولايات المتحدة وحلفاؤها".