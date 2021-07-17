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كندا تعدُّ برنامجا لإستقبال اللاجئين بينهم الصحفيون

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-17T05:16:50+0000
كندا تعدُّ برنامجا لإستقبال اللاجئين بينهم الصحفيون

قال وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو مينديتشينو إن بلاده تؤسس برنامجا خاصا لمنح اللجوء "للمدافعين عن حقوق الإنسان" وبينهم الصحفيون، الذين قد يحتاجون لطلب اللجوء.

وسيوفر البرنامج الذي تقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه الأول من نوعه في العالم، الإعاشة لـ250 شخصا وأسرهم سنويا.

ويركز البرنامج على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل النساء والصحفيين والمدافعين عن حقوق المثليين.

وقال مينديتشينو في مؤتمر صحفي افتراضي من تورونتو اليوم الجمعة، إنه "من الضروري ألا نتجاهل أولئك الذين يشهدون على هذه المآسي الإنسانية، الذين ينشطون من خلال التظاهر والنشر حتى تصل الأنباء إلينا".

وأضاف: "لكنهم يفعلون ذلك وهم يخاطرون بالتعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب بل والموت أيضا".

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