كندا تتهم رجلاً هاجم مسجداً بجريمة كراهية: لا مكان لها في المجتمع الكندي

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على رجل ووجهت له اتهامًا بارتكاب ما وصفته بأنه "حادث بدافع الكراهية" داخل مسجد في إقليم أونتاريو، يوم الخميس، بعد أن توجّه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.

وقالت شرطة منطقة يورك في بيان إن الحادث وقع في بلدة ماركام بينما أُلقي القبض على المشتبه به شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عامًا في تورونتو.

ونددت وزيرة التجارة الكندية "ماري نغ" بالواقعة ووصفتها بأنها جريمة كراهية، قائلة إنه لا مكان لها في المجتمع الكندي.

وأضافت الوزيرة، وهي عضو في البرلمان عن المنطقة، "هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا".

وقالت جمعية ماركام الإسلامية إن شخصًا جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترًا شمال تورنتو، يوم الخميس، ومزق على ما يبدو أحد المصاحف وصرخ في المصلين، ولم يذكر بيان الشرطة الذي صدر، اليوم الأحد، مسألة تمزيق المصحف.

وكشفت الشرطة أنها اتهمت المشتبه به بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، وأنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت يوم الثلاثاء.