شفق نيوز/ فيما يلي نظرة على قضايا حقوق العمال الأجانب في قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول:

- ما هو سجل قطر الخاص بحقوق العمال الأجانب؟

- واجهت قطر، التي يشكل الأجانب غالبية سكانها البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة، انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان بسبب طريقة معاملتها للعمال الأجانب.

- جاء في تقرير "الواقع عن كثب 2021" لمنظمة العفو الدولية، والمكون من 48 صفحة، أن ممارسات مثل تأخير أو عدم صرف الرواتب وفرض رسوم على العمال مقابل تغيير وظائفهم لا تزال منتشرة، على الرغم من الإصلاحات التي أدخلت على نظام العمل في عام 2014.

- قالت حكومة قطر إن منظومة العمل لديها لا تزال قيد التنفيذ لكنها نفت المزاعم الواردة في التقرير بأن آلاف العمال الأجانب عندها يجري حصارهم واستغلالهم.

- كم عدد العمال الأجانب الذين لقوا حتفهم في قطر؟

- ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية العام الماضي أن 6500 عامل أجنبي على الأقل، كثير منهم يعملون في مشروعات كأس العالم، لقوا حتفهم في قطر منذ فوزها بحق استضافة البطولة، وذلك وفقا لحسابات الصحيفة من سجلات رسمية.

- ردا على ذلك، قالت قطر إن عدد الوفيات متناسب مع حجم القوى العاملة الأجنبية، وإن الرقم شمل العديد من العمال الذين لا يمارسون أعمالا يدوية، مضيفة أن خسارة حياة أي إنسان هي مأساة.

- حذر ماكس تونون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، من أنه كثيرا ما يتم ذكر بيانات وفيات العمال في قطر دون مراعاة فوارق دقيقة ضرورية.

- ذكرت منظمة العمل الدولية أن "الرقم (الذي نشرته) صحيفة (الجارديان) يشمل جميع الوفيات بين السكان الوافدين... دون تمييز بين العمال الأجانب وعامة السكان الوافدين، فضلا عن الوفيات الناجمة عن إصابات العمل".

- قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لكأس العالم، إن هناك ثلاث وفيات مرتبطة بالعمل و37 وفاة غير مرتبطة بالعمل بين العاملين في مواقع كأس العالم 2022.

- قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في مقابلة تلفزيونية مع الصحفي البريطاني بيرس مورجان أذيعت يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني إن وفيات العمال الأجانب في المشروعات المتعلقة بكأس العالم "بين 400 و500".

- قال مسؤولون في الثامن من ديسمبر كانون الأول إن قطر فتحت تحقيقا في وفاة فلبيني بعد تقارير تفيد بأنه لقي حتفه أثناء عمله في موقع تدريب خلال بطولة كأس العالم.

- وأكدت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان وفاة أحد مواطنيها أثناء عمله في منتجع إلى الجنوب من العاصمة الدوحة.

- ما التعديلات التي أدخلتها قطر على قوانين العمل لديها؟

- عدلت قطر قوانين العمل لديها لتحد كثيرا من نظام الكفالة، مما أعفى العمال من الحاجة إلى الحصول على إذن صاحب العمل، أو الكفيل، من أجل تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.

- رفعت أيضا الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 بالمئة إلى ألف ريال قطري (274.65 دولار) شهريا، وطبقته على جميع العمال لا على القطريين فحسب.

- أنشأت قطر صندوق تأمين لمساعدة المهاجرين الذين تعرضوا للغش فيما يتعلق بأجورهم.

- كيف تناولت اتحادات كرة القدم القضية؟

- أرسلت اتحادات كرة القدم بعشر دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا، خطابا مفتوحا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قبل كأس العالم تدعوه إلى اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع حقوق العمال الأجانب في قطر.

- اجتمعت مجموعة من 11 اتحادا أوروبا لكرة القدم مع الفيفا في الشهر الماضي، وقالت إن الفيفا أكد تأييده لفتح مكتب دائم لمنظمة العمل الدولية في الدوحة لتقديم الدعم والمشورة للعمال الأجانب.

- قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في سبتمبر أيلول إنه يجب تعويض أسر العمال الأجانب الذين أصيبوا أو توفوا أثناء العمل في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم المقام هذا العام في قطر.

- ذكر الاتحاد الهولندي لكرة القدم هذا الشهر أن القمصان التي سيرتديها المنتخب الهولندي خلال كأس العالم ستُباع في مزاد لدعم العمال الأجانب في قطر.

- قال المنتخب الهولندي إن لاعبيه سيقضون بعض الوقت خلال إقامتهم في قطر للحديث مع الوافدين الذين ساهموا في بناء الملاعب لكأس العالم.

- ما هي الإجراءات التي اقترحتها جماعات حقوق الإنسان؟

- وجهت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى دعوات إلى الفيفا لتعويض العمال الأجانب في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تخصيص 440 مليون دولار لهم، وهو ما يعادل قيمة جائزة الفوز بكأس العالم.

- قال الفيفا إنه ينظر في اقتراح منظمة العفو الدولية وينفذ "عملية تدقيق غير مسبوقة فيما يتعلق بحماية العمال المعنيين".

- أضاف الفيفا أنه يعمل مع اللجنة المنظمة وقام بالفعل بتعويض عدد من العمال.

- وضعت منظمة العفو الدولية خطة عمل من عشر نقاط، تدعو فيها قطر إلى "معالجة الثغرات الخطيرة ونقاط الضعف المتبقية في عملية إصلاح نظام العمل".

رويترز