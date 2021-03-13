كمين لداعش يودي بحياة 19 شخصاً في نيجيريا

شفق نيوز/ قتل 15 جنديا وأربعة مقاتلين من مجموعات مسلحة في ولاية بورنو المضطربة شمال شرقي نيجيريا، إثر تعرض موكب عسكري لكمين نصبه متشددون مرتبطون بتنظيم داعش، وفق ما أعلنت مصادر أمنية، السبت.

وقالت المصادر، إن الموكب تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي التنظيم في غرب إفريقيا قرب غودومبالي، في منطقة بحيرة تشاد، الخميس.

وهذا الهجوم هو الأحدث في اضطرابات أسفرت عن مقتل 36 ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف في شمال شرق نيجيريا منذ بدأ نشاط جماعات جهادية قبل أكثر من عقد.

وقال عنصر في الجيش، طلب عدم كشف اسمه، "خسرنا 15 جنديا وأربعة مدنيين من قوة المهام المشتركة المدنية في كمين نصبه الإرهابيون في غابة قرب غودومبالي"، وفق ما نقلت عنه فرانس برس.

وأضاف أن 13 من مقاتلي الحكومة أصيبوا في الكمين بينهم عشرة جنود.

وأوضح مصدر عسكري آخر أن الموكب المكوّن من 10 مركبات عسكرية، كان في طريقه إلى غودومبالي، آتيا من بلدة كوكاوا للقيام بعملية عسكرية ضد المسلحين.

وأصدر تنظيم داعش في غرب إفريقيا، السبت، بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الكمين، بحسب وكالة سايت الأميركية المتخصصة بمراقبة المواقع الالكترونية الجهادية.

وأصبح تنظيم داعش، في غرب إفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام الجهادية عام 2016، يمثل تهديدا أساسيا في نيجيريا حيث يهاجم القوات والقواعد العسكرية فيما يختطف ويقتل ركابا عند نقاط تفتيش وهمية.