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كمين لداعش ينهي حياة العشرات من قوات النظام السوري

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-30T18:46:51+0000
كمين لداعش ينهي حياة العشرات من قوات النظام السوري

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بمقتل 30 عنصرا من قوات النظام السوري وجرح 15 آخرين، في كمين نفذه تنظيم داعش شرق البلاد. 

وذكر المرصد أن الكمين استهدف ثلاث حافلات عسكرية على طريق حمص- دير الزور، كانت تقل جنوداً من المسلحين الموالين للنظام و"الفرقة الرابعة"، لقضاء عطلة رأس السنة في منازلهم، مشيرا إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة. 

وأشار المرصد إلى أن الهجوم الجديد يرفع من حصيلة خسائر النظام، خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم، حيث وصلت إلى 1214 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية. 

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن حافلة تعرضت "لهجوم إرهابي" أسفر عن مقتل "25 مواطنا" وإصابة 13 آخرين.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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