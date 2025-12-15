كمبوديا.. مقتل وإصابة 86 شخصاً ونزوح مئات الآلاف باشتباكات مع تايلاند

شفق نيوز- بنوم بنه

أعلنت الحكومة الكمبودية، يوم الاثنين، مقتل 12 شخصاً وإصابة 74 آخرين ونزوح مئات الآلاف جراء الاشتباكات الحدودية المستمرة مع تايلاند منذ أسبوع.

وأوضح وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا، في تصريحات لصحفيين، أن الاشتباكات تجددت بين كمبوديا وتايلاند رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مبيناً أن الاشتباكات أرغمت أكثر من 400 ألف شخص على النزوح من مناطق إقامتهم.

وتأتي الاشتباكات المتجددة بين الحين والآخر منذ الاثنين الماضي رغم توصل البلدين لاتفاق وقف إطلاق النار أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما تأتي أيضا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف إطلاق النار، عقب محادثات أجراها مع زعيميهما بشأن الاشتباكات المستمرة بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تجددت الاشتباكات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعا حدوديا ممتدا على طول 817 كيلومترا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

وفي 28 أيار/ مايو الماضي، اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل القوات المسلحة في البلدين إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميا.

إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 تموز/ يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا من الطرفين.

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقعت تايلاند وكمبوديا اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.