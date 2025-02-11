كلاشينكوف تستعرض مسيراتها في أبو ظبي

شفق نيوز/ أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها ستكشف عن مجموعة من الدرونات الجديدة في معرض IDEX 2025 في أبو ظبي.

وجاء في بيان على موقع الشركة على الإنترنت:" خلال فعاليات معرض IDEX 2025 التي ستعقد ما بين 17 و21 فبراير، ستكشف كلاشينكوف عن مجموعة من الطائرات المسيرة مثل طائرات Goliath-R و Karakurt-R، والتي تم اختبارها بنجاح خلال العملية العسكرية الخاصة".

وأشار البيان إلى أن درونات Goliath-R و Karakurt-R صممت لتقوم بمهمات الاستطلاع الجوي في النهار والليل، والحصول على صور ثلاثية الأبعاد للمنطقة والأهداف التي يتم مراقبتها، كما تتميز هذه الطائرات بحصولها على منظومة تمكنها من العودة إلى المكان الذي أقلعت منه في حال فقدان الاتصال مع المشغل، فضلا عن أن هياكلها تتمتع بمستوى عال من الحماية ضد التأثيرات الخارجية وعوامل الطقس، ما يجعل عملية استخدامها موثوقة في مختلف الظروف الجوية تقريبا.

وبفضل الحجم الصغير لهذه الدرونات يمكن استعمالها في المناطق المدنية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في عمليات مكافحة الإرهاب، كما يمكن الاعتماد عليها في عمليات البحث والإنقاذ.

كما ستكشف "كلاشينكوف" خلال فعاليات المعرض أيضا عن درونات "كفازميتشاتا"، وهي درونات تستخدم في عمليات المراقبة والاستطلاع الجوي، مجهزة بكاميرات فيديو وكاميرات تعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء.

وبالإضافة إلى الدرونات سيتم عرض بعض الأسلحة الجديدة، مثل رشاش RPL-7، والذي يمكن تجهيزه بكواتم صوت والعديد من أجهزة التصويب البصرية والليزرية.