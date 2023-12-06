كلاشينكوف تدخل على خط صناعة الطائرات بلا طيار

شفق نيوز/ أعلنت شركة "كلاشنيكوف" الروسية، اليوم الأربعاء، تسليم مؤسسة "إيجيفسك" غير الحكومية، الدفعة الأولى من نقاط التحكم المتنقلة في الطائرات دون طيار.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مركز التحكم يعتمد على هيكل شاحنة "كاماز -4350" المخصص لجميع التضاريس وهو أيضا مصمم لنقل وتخزين وصيانة مجمع متكامل مع طائرة دون طيار.

بالإضافة إلى ذلك تعمل المنظومة على ضبط إطلاق الذخائر عالية الدقة.

وفقا لـ"كلاشنيكوف"، تعمل مؤسسة "إيجيفسك" غير الحكومية في إنتاج طائرات عسكرية دون طيار من نوع طائرات "غارنت 4"، مجهزة بمحرك بنزين، ويمكن للطائرة دون طيار التحليق في الهواء لمدة تصل إلى ست ساعات، وتعديل نيران المدفعية وتحديد الأهداف للأسلحة الدقيقة داخل دائرة نصف قطرها 70 كيلومترًا من وحدة المعالجة المركزية، وسرعة الجهاز هي 100 كم / ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "كلاشنيكوف"، أنها قامت بنقلة نوعية في مصانع الإنتاج العسكري، وذلك من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وعمليات تجميع الأسلحة الصغيرة.