كشف مصدر الضربة التي قتلت مراسل رويترز جنوبي لبنان

شفق نيوز / كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم الأحد، عن تفاصيل مقتل الصحفي في وكالة "رويترز" عصام عبد الله في لبنان، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت المنظمة بحسب التحليل الباليستي (مسار المقذوف) الذي أجرته، أن مقتل الصحفي جاء "نتيجة ضربة مستهدفة من اتجاه الحدود الإسرائيلية".

وأوضحت أن "إطلاق النار جاء من شرق المكان الذي كان الصحفيون واقفين فيه، أي من اتجاه الحدود الإسرائيلية".

وأضافت أن "ضربتين جاءت في المكان نفسه وفي فترة قصيرة من الزمن (أكثر بقليل من 30 ثانية)، ومن نفس الاتجاه، ما يعني دقة الاستهداف".