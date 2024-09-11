كشف أدق تحركات بوش في اليوم "الأكثر دموية" بتاريخ أمريكا

شفق نيوز/ بموجب قانون "حرية المعلومات" في الولايات المتحدة، أظهرت وثيقة أعدها الأرشيف الوطني الأمريكي، كيف قضى الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، يومه في 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهو اليوم الذي تعرضت فيه واشنطن للهجوم "الأكثر دموية" في تاريخها.

‎وكشفت الوثيقة التي أعدها الأرشيف من المذكرات الرئاسية اليومية لرؤساء الولايات المتحدة، جدول اجتماعات واتصالات بوش الابن، في 11 سبتمبر.

‎وبحسب الوثيقة، كان بوش ضيفا في منتجع "كولوني بيتش آند تنس" في لونغبوت كي بولاية فلوريدا، التي وصل إليها في 10 سبتمبر، وبدأ يوم 11 سبتمبر بصورة اعتيادية إلى أن بدأت تصله الأنباء عن الهجمات التي شنها عناصر تنظيم "القاعدة"، بطائرات ركاب مختطفة، على برجي مركز التجارة العالمي بطائرتين، ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) بطائرة، بالإضافة إلى الطائرة التي سقطت في حقل بالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

‎وفيما يلي التسلسل الزمني لما فعله بوش دقيقة بدقيقة في يوم هجمات 11 سبتمبر:

6:28 صباحا - 6:35 صباحا انطلق بوش بموكبه من منتجع كولوني بيتش إلى نادي لونغبوت كي، 301 خليج المكسيك درايف.

6:40 صباحا- 7:20 صباحا ذهب بوش للركض.

7:23 صباحا- 7:32 صباحا انطلق بوش بموكبه من نادي لونغبوت كي إلى منتجع كولوني بيتش.

8:05 صباحا تحدث بوش مع مستشارته للأمن القومي كونداليزا رايس.

8:39 صباحا- 8:54 صباحا توجه بوش من منتجع كولوني بيتش إلى مدرسة إيما إي بوكر الابتدائية، في ساراسوتا بولاية فلوريدا.

8:46 صباحا: اصطدمت طائرة ركاب مُختطفة، رحلة رقم 11 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

8:55 صباحا- 8:56 صباحا: بوش يتلقى اتصالا من رايس التي أبلغته أن طائرة اصطدمت بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

8:59 صباحا ذهب الرئيس إلى الفصل 301.

9:00 صباحا- 9:14 صباحا حضر بوش جلسة للقراءة.

9:02 صباحا: اصطدمت طائرة ركاب مختطفة ثانية، رحلة خطوط "يونايتد" الجوية رقم 175، بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي.

9:05 صباحا: أثناء حضوره جلسة القراءة، أبلغ كبير موظفي البيت الأبيض أندرو كارد، الرئيس بوش أن طائرة ثانية اصطدمت بمركز التجارة العالمي.

9:15 صباحا- 9:17 صباحا تحدث بوش مع نائب الرئيس ديك تشيني.

9:20 صباحا- 9:23 صباحا تحدث بوش مع حاكم ولاية نيويورك جورج باتاكي.

9:23 صباحا- 9:24 صباحا تحدث بوش عبر خط صوتي مؤمن مع روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

9:29 صباحا ذهب بوش إلى المركز الإعلامي في مدرسة إيما إي بوكر الابتدائية.

9:30 صباحا- 9:31 صباحا أدلى بوش بتصريح للصحافة حول الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

9:32 صباحا- 9:44 صباحا انطلق موكب بوش من المدرسة إلى مطار ساراسوتا-برادنتون بفلوريدا.

9:34 صباحا اتصل بوش هاتفيًا بنائبه تشيني، ولم يكتمل الاتصال إذ تم تم نقل نائب الرئيس من قبل الاستخبارات الأمريكية إلى مكان آمن.

9:37 صباحا: اصطدمت طائرة ركاب مُختطفة ثالثة، وهي رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

9:40 صباحا تحدث بوش مع رايس.

9:45 صباحا- 10:55 صباحا انطلق بوش على متن الطائرة الرئاسية من مطار ساراسوتا برادنتون بفلوريدا إلى قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا.

10:06 صباحا: تحطمت طائرة ركاب رابعة مُختطفة، رحلة خطوط "يونايتد" الجوية رقم 93، في حقل بالقرب من شانكسفيل، بنسلفانيا.

10:18 صباحا- 10:20 صباحا تلقى بوش اتصالا عبر خط مؤمن من نائبه تشيني من المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ.

10:25 صباحا بوش يأذن باستخدام القوة.

10:33 صباحا- 10:36 صباحا تلقى بوش اتصالا عبر خط مؤمن من نائبه تشيني.

10:40 صباحا اتصل بوش هاتفيا بزوجته السيدة الأولى لورا بوش، ولم تكتمل المكالمة.

10:46 صباحا- 10:48 صباحا اتصل بوش عبر خط مؤمن بنائبه تشيني.

10:50 صباحا تلقى بوش اتصالا من زوجته، لكن المكالمة لم تكتمل.

10:52 صباحا- 10:58 صباحا تحدث بوش عبر خط مؤمن مع زوجته من مكان آمن.

10:54 صباحا اتصال هاتفي من السيناتور هيلاري كلينتون بالرئيس، يتلقاه لوغان والترز مساعد بوش الشخصي.

10:55 صباحا وصلت الطائرة الرئاسية إلى قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا.

10:58 صباحا انطلق موكب بوش من مدرج قاعدة باركسديل الجوية إلى مركز دوغرتي للمؤتمرات.

11:00 صباحا استقبل بوش الفريق أول توم كيك، قائد الوحدة الثامنة بالقوات الجوية.

11:03 صباحا ذهب بوش إلى غرفة المؤتمرات.

11:13 صباحا- 11:16 صباحا تحدث بوش عبر خط صوتي مؤمن مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من مكتبه في البنتاغون.

11:18 صباحا - 11:19 صباحا تحدث بوش عبر خط صوتي مؤمن مع السيدة الأولى.

11:20 صباحا اتصل بوش وكبير موظفي البيت الأبيض أندرو كارد بنائب الرئيس ديك تشيني.

11:42 صباحا اتصل بوش بعمدة نيويورك رودولف جولياني، ولم تكتمل المكالمة.

12:00 ظهرا اتصل بوش بوزير الدفاع دونالد رامسفيلد.

12:04 ظهرا أدلى بوش ببيان صحفي بشأن الهجمات الإرهابية.

12:09 ظهرا تلقى بوش اتصالا من مستشارته كارين هيوز.

12:15 ظهرا انطلق موكب بوش من مركز دوغرتي للمؤتمرات إلى مدرج في قاعدة باركسديل الجوية.

12:25 ظهرا- 12:28 ظهرا تحدث بوش مع عمدة المدينة جولياني في طريقه إلى مدينة نيويورك.

12:30 ظهرا- 1:55 ظهرا أقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة باركسديل الجوية إلى مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكي بقاعدة أوفوت الجوية، في نبراسكا.

12:55 ظهرا- 12:58 ظهرا تلقى بوش اتصالا من السيناتور تشارلز شومر

1:23 ظهرا- 1:28 ظهرا تلقى بوش اتصالا عبر خط مؤمن مع نائب الرئيس تشيني.

1:44 ظهرا اتصل بوش هاتفيا بالسيناتور جو بايدن، ولم تكتمل المكالمة.

1:45 ظهرا اتصل بوش هاتفيا بعمدة نيويورك جولياني، ولم تكتمل المكالمة.

1:55 ظهرا وصلت الطائرة الرئاسية إلى قاعدة أوفوت الجوية، في نبراسكا.

1:58 ظهرا انطلق موكب بوش من مدرج في قاعدة أوفوت الجوية إلى مخبأ يقع في مقر القيادة الاستراتيجية.

1:59 ظهرا- 2:04 ظهرا تلقى بوش اتصالا عبر خط مؤمن من نائبه تشيني.

2:06 ظهرا توجه بوش إلى مخبأ يقع في مقر القيادة الاستراتيجية.

2:12 ظهرا- 2:14 ظهرا تلقى بوش اتصالا عبر خط مؤمن من السيناتور بايدن.

2:30 ظهرا- 3:35 عصرا شارك بوش في إحاطة أمن قومي عبر اتصال فيديو مؤمن مع مسؤولين من المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ الرئاسي، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووزارة الخارجية، والبنتاغون، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وغرفة العمليات بالبيت الأبيض.

2:30 ظهرا 2:35 ظهرا تلقى بوش اتصالا عبر خط مؤمن من عمدة نيويورك جولياني.

2:44 ظهرا 2:46 ظهرا اتصل بوش عبر خط مؤمن بوالده، الرئيس الأسبق جورج بوش الأب من بروكفيلد بولاية ويسكونسن.

2:46 ظهرا 2:50 ظهرا اتصل بوش عبر خط مؤمن بالمحامي العام الأمريكي تيد أولسون، ليعرب عن تعازيه في وفاة زوجته باربرا أولسون، والتي قُتلت على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77.

3:15 عصرا- 3:17 عصرا استقبل بوش اتصالا عبر خط مؤمن من نائبه تشيني.

3:25 عصرا تلقى بوش اتصالا من مستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس، لكن المكالمة لم تكتمل.

3:30 عصرا انطلق بوش من مخبأ في مقر القيادة الاستراتيجية إلى مدرج في قاعدة أوفوت الجوية.

3:35 عصرا-6:34 مساء أقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة أوفوت الجوية إلى قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند.

4:32 عصرا- 4:35 عصرا تلقى بوش اتصالا من زوجته عبر خط مؤمن.

4:45 عصرا- 4:50 عصرا أجرى بوش اتصالا عبر خط مؤمن بكونداليزا رايس.

5:29 عصرا- 5:35 عصرا تلقى بوش اتصالا عبر خط مؤمن من مستشارته كارين هيوز من غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

5:35 عصرا- 5:45 عصرا استقبل بوش اتصالا من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد عبر خط مؤمن.

6:34 مساء وصلت الطائرة الرئاسية إلى قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند.

6:45 مساء- 6:55 مساء انطلق بوش على متن طائرة مروحية عسكرية من قاعدة أندروز الجوية إلى البيت الأبيض.

6:56 مساء ذهب بوش إلى المكتب البيضاوي، وكان برفقته: أندرو كارد كبير موظفي البيت الأبيض، وكارل روف أحد كبار مستشاريه، وآري فلايشر، المتحدث باسم البيت الأبيض.في طريقه إلى المكتب البيضاوي، ذهب الرئيس إلى الرواق الجنوبي، حيث التقى مستشاريه كارين هيوز وألبرتو جونزاليس.

7:00 مساء-7:10 مساء ذهب بوش إلى غرفة طعام خاصة، حيث التقى رايس وهيوز وكارد وفلايشر وجونزاليس

7:10 مساء توجه بوش إلى المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ.

7:11 مساء- 7:29 مساء التقى بوش بالسيدة الأولى لورا ونائبه تشيني وزوجة نائب الرئيس لين تشيني، وكوندليزا رايس وأندرو كارد، وكارل تروسكوت، العميل الخاص المسؤول عن قسم الحماية الرئاسية في جهاز الخدمة السرية الأمريكي.

7:31 مساء ذهب بوش والسيدة الأولى إلى مقر إقامتهما في الطابق الثاني.

7:36 مساء- 7:38 مساء استقبل بوش اتصالا من أندرو كارد.

7:39 مساء اتصل بوش بابنته باربرا، ولم تكتمل المكالمة.

7:43 مساء- 7:44 مساء استقبل بوش اتصالا من كارين هيوز.

7:53 مساء توجه بوش إلى الساحة الجنوبية للبيت الأبيض.

7:54 مساء عاد بوش إلى غرفة الطعام الخاصة، برفقته هيوز وفلايشر.

7:55 مساء- 8:05 مساء اجتمع بوش في جلسة تحضيرية لخطابه مع هيوز وفلايشر.

7:56 مساء استقبل بوش اتصالا من والدته السيدة الأولى السابقة باربرا بوش من نيو هافن بولاية كونيتيكت.

8:05 مساء عاد بوش وكارين هيوز إلى المكتب البيضاوي.

8:06 مساء- 8:25 مساء دخل بوش في جلسة تحضيرية لخطابه مع أندرو كارد، ودانيال بارتليت نائب مستشار الاتصالات، وجيمس ويلكنسون مساعد خاص ونائب مدير الاتصالات للتخطيط، وتاكر إسكيو، نائب مساعد ومدير الشؤون الإعلامية، وكارل روف ودونالد رامسفيلد.

8:30 مساء- 8:35 مساء ألقى بوش خطابا بشأن الهجمات الإرهابية. وتم بث تصريحات الرئيس مباشرة عبر التلفزيون والإذاعة.

8:39 مساء عاد بوش إلى المركز الرئاسي لعمليات الطوارئ، برفقة مجموعة من كبار موظفيه.

8:40 مساء- 9:48 مساء حضر بوش جلسة إحاطة أمن قومي.

9:50 مساء توجه بوش إلى مقر إقامته في الطابق الثاني.

9:55 مساء معلومة محجوبة لم يرفع عنها السرية.

10:20 مساء عاد بوش إلى مقر إقامته في الطابق الثاني.