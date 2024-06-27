كشف حصيلة الضربة الإسرائيلية قرب "السيدة زينب"

شفق نيوز/ كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، يوم الخميس، حصيلة الغارة الإسرائيلية قرب مقام "السيدة زينب" في العاصمة دمشق.

وذكر المرصد، أن الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مركز خدمات مؤسسة (جهاد البناء) التابعة لحزب الله اللبناني وجماعات إيرانية، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم سيدة مسنة، وإصابة 11 آخرين.

كما أدت الغارة إلى تدمير آليات بالموقع، في محيط منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق والتي تبعد نحو 700 متر عن مقام السيدة زينب.

وأوضح المرصد أن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة عدد من المواطنين نتيجة شظايا صواريخ الدفاع الجوي السوري التي سقطت على رؤوس المدنيين.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، وتزامنا مع الهجوم الإسرائيلي أطلقت قواعد الدفاع الجوي التابعة للنظام صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.