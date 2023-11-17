كشف تفاصيل غارات إسرائيلية استهدفت محيط "السيدة زينب" في سوريا

شفق نيوز / أفادت مصادر سورية، يوم الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية على دمشق بعد منتصف الليل، استهدفت مستودعاً للأسلحة تابع لحزب الله اللبناني.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر قولهم إن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعاً للأسلحة تابع لحزب الله اللبناني في منطقة البحدلية على طريق مطار دمشق الدولي".

وأضاف أحد المصادر، أن "القصف الإسرائيلي استهدف أيضاً مقرات ونقاط تابعة لحزب الله والميليشيات المدعومة من إيران بمحيط السيدة زينب والمزارع المحيطة بمطار دمشق الدولي، وإدارة الحرب الالكترونية".

وأوضح المصدر، أن "الغارات أسفرت عن مقتل اثنين من الميليشيات المدعومة من إيران من جنسية غير سورية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفجر الجمعة، قال التلفزيون الرسمي السوري، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.