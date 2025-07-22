كشف تفاصيل إصابة ترامب

شفق نيوز- واشنطن

كشف البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بحالة مزمنة في الأوردة، نافياً وجود أي إصابة في قدميه.

وقال طبيب البيت الأبيض، إن "ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، يعاني من "قصور وريدي مزمن" (Chronic Venous Insufficiency)، وهي حالة تحدث عندما تعجز أوردة الساقين عن ضخ الدم بشكل كاف نحو القلب، ما يؤدي إلى تجمع الدم في الأطرا".

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بداية إيجاز صحفي، حيث تابعت قائلة: "أعلم أن العديد من وسائل الإعلام كانت تتكهن بشأن الكدمات على يد الرئيس وكذلك التورم في ساقيه، ولهذا، وفي إطار الشفافية، طلب الرئيس أن أشارككم اليوم مذكرة من طبيبه توضّح حالته الصحية".

وأضافت أن "الكدمات في يديه تتوافق مع تهيّج بسيط في الأنسجة الرخوة، ناتج عن المصافحة المتكررة، إضافة إلى استخدامه للأسبرين كجزء من بروتوكول وقائي للقلب".

وخلال حملته الانتخابية، كثيراً ما تفاخر ترامب بلياقته البدنية وقدرته على التحمل، ساعيًا إلى التمايز عن بايدن، وخلال فترة ولايته، واصل اتهام خصمه الديمقراطي وفريقه بالتستر على تراجع قدراته العقلية، بل أطلق حلفاؤه في الكونغرس تحقيقاً بشأن ما إذا كان مستشارو بايدن يخفون حقائق تتعلق بصحته.