"أكسيوس": واشنطن استخدمت نموذج "كلود" لإعتقال مادورو

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، يوم السبت، عن معلومات جديدة تفيد بأن الجيش الأميركي اعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العملية التي استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ووفقا لمصدرين أميركيين، فقد "استخدمت القوات المسلحة الأميركية نموذج كلود (Claude) التابع لشركة أنثروبيك أثناء تنفيذ العملية، وليس فقط في المراحل التحضيرية لها"، حسب "أكسيوس".

وأشارت المصادر إلى أن "الجيش كان يستخدم هذا النموذج سابقا في مهام تحليل صور الأقمار الصناعية ومعالجة المعلومات الاستخباراتية، ومع ذلك، لم يتمكن موقع (أكسيوس) من التأكيد بشكل قاطع على الدور الدقيق الذي لعبه نظام الذكاء الاصطناعي في عملية اعتقال الزعيم الفنزويلي".

وتقوم "أنثروبيك"، التي وضعت نفسها في موقع الرائد في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، بالتفاوض حاليا مع البنتاغون حول شروط الاستخدام، وتريد الشركة ضمان عدم استخدام تقنيتها على وجه الخصوص في المراقبة الجماعية للأميركيين أو لتشغيل أسلحة مستقلة بالكامل.

وأبلغ مصدر مطلع على تلك المناقشات موقع "أكسيوس" أن "الشركة واثقة من أن الجيش قد امتثل في جميع الحالات لسياسة الاستخدام الحالية الخاصة بها، والتي تتضمن قيودا إضافية".

وصرح متحدث باسم "أنثروبيك" لـ"أكسيوس" أنه "لا يمكننا التعليق على ما إذا كان كلود، أو أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر، قد استخدم في أي عملية محددة، سواء كانت سرية أو غير ذلك".

وشنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، أسفر عن اعتقال مادورو وزوجته، ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة، من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.