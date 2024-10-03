"أكسيوس": إسرائيل استهدفت هاشم صفي الدين داخل أعمق مخبأ لحزب الله

شفق نيوز/ قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين إسرائيليين إن الغارات العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، فجر الجمعة، استهدفت هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لأمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله.

وقال مسؤولون اسرائليون إن هاشم صفي الدين مكث داخل أعمق مخبأ لحزب الله، وأن نتائج الهجوم لا تزال غير واضحة.

وفي وقت سابق، ذكرت "القناة 14" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الجمعة كان غرضه اغتيال هاشم صفي الدين.

وتأتي هذه العمليات العسكرية في سياق تصاعد التوترات، حيث تشهد منطقة جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بدء عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله يوم الخميس أنه تصدى لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة وفي مارون الراس، فيما اعترف أمس الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 جنود بينهم ضباط وإصابة 7 بجروح خطيرة إثر كمائن نصبها "حزب الله"للقوات الإسرائيلية عند أكثر من بلدة حدودية.