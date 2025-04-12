"أكسيوس": ترامب مستعد للتنازل وصولاً لتسوية سلمية مع إيران

شفق نيوز/ ذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول أمريكي أنّ الرئيس دونالد ترامب مستعد للسعي إلى تسوية سلمية مع إيران.

وقال المسؤول إنّ "ترامب مستعدّ للتنازل من أجل التوصل إلى اتفاق".

وفي السياق نفسه، أشار مصدر آخر للموقع إلى أنّه في حال تحقيق تقدم في المفاوضات، قد تُعقد محادثات مباشرة في اليوم ذاته أو اليوم التالي، تجمع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

واختتمت العاصمة العُمانية مسقط، السبت، جولة من المباحثات غير المباشرة بين وفدين من إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي لطهران، على أن تعقد جولة ثانية السبت المقبل.

وقاد وفد طهران في المباحثات وزير الخارجية عباس عراقجي، فيما رأس ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الوفد الأميركي.

وعُقد الإجتماع في غرفتين منفصلتين، بينما تولّى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي نقل الرسائل المكتوبة بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الأجواء اتسمت بـ"الودية" والسعي نحو اتفاق "عادل وملزم".