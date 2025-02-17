كحول مغشوش يتسبب بوفاة 54 شخصاً في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية، يوم الاثنين، وفاة 54 شخصاً بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة في أنقرة.

وأشارت السلطات التركية، إلى أن هناك 40 شخصاً ما يزالون بالعناية المركزة داخل المستشفيات.

وكان محافظ أنقرة واسيب شاهين، أعلن في السابع من شباط/ فبراير الجاري عن تسجيل 33 حالة وفاة في العاصمة بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة، فيما جاءت حصيلة اليوم لتعلن ارتفاع وفيات التسمم بالمشروبات.

ونقلت وسائل إعلام عن أجهزة إنفاذ القانون في العاصمة التركية أن 28 مشتبهاً بهم اعتقلوا خلال التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في أنقرة، وأفرج عن 25 شخصاً تحت الرقابة القضائية.

وفي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت وسائل إعلام تركية أن نحو 90 شخصاً تم نقلهم إلى مؤسسات طبية في إسطنبول بعد تناول كحول مغشوش وتم تشخيص إصابتهم بتسمم الميثانول.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أيضاً، ذكرت قناة "إن تي في" أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب شرب الكحول المغشوش في إسطنبول وصل إلى 37 شخصاً.

وبقرار من سلطات إسطنبول تم إغلاق أكثر من 60 منشأة في المدينة وحرمانها من تراخيص بيع المشروبات الكحولية المقلدة.

وبحسب القناة، فإن من بين المتوفين مواطنين من تركيا وأوزبكستان وتركمانستان، حيث اشتروا الكحول بمبلغ 30 ليرة (أقل من دولار واحد) في حين أن أرخص مشروب كحولي (بيرة) في المتاجر التركية لا يقل سعره عن 70 ليرة والمشروبات الكحولية القوية تصل تكلفتها إلى عدة مئات من الليرات.