أكثر من 90 قتيلاً وجريحاً بقصف سوقين في السودان

شفق نيوز- الخرطوم

أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأحد، بمقتل وإصابة 92 شخصاً بقصف بطائرتين مسيّرتين استهدفتا سوقين في منطقة تحت سيطرة قوّات الدعم السريع في جنوب غربي السودان.

ونقلت الوكالة عن طبيب في مستشفى "أبو زبد" قوله، إن إحدى الطائرتين استهدفت سوق "أبو زبد" والثانية سوق "ود بنده" في ولاية غرب كردفان، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 59 آخرين، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى الذي يعاني من نقص شديد في الأدوية والمعدات الطبية.

وكما قال حماد عبد الله وهو من سكان "أبو زبد"، إنهم دفنوا "20 قتيلاً أمس بسبب قصف مسيّرة الجيش أمس لسوق أبو زبد، أربعة منهم أقاربي كانوا يعملون في السوق".

في حين نفى مصدر عسكري هذه الاتّهامات، مؤكّداً في تصريحات للوكالة الفرنسية أن "القوّات المسلّحة لا تقصف مناطق المدنيين، فهذا كذب لا أساس له".

وأوضح طالباً عدم الكشف عن هويّته لأنه غير مخوّل الإدلاء بتصريحات للإعلام "نحن نستهدف فقط المتمرّدين ومعدّاتهم ومخازن أسلحتهم".

وتبعد "أبو زبد" نحو 15 كيلومتراً عن "ود بنده".

وأصبحت كردفان الغنية بالنفط والأراضي الزراعية خط المواجهة الرئيسي في السودان منذ أحكمت قوّات الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور بعد سقوط الفاشر في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وتعتبر كردفان نقطة عبور محورية بين دارفور في الغرب الذي تسيطر عليه الدعم السريع، والخرطوم ومدن شرق السودان الواقعة تحت سيطرة الجيش.

ويتحارب الجيش وقوّات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً في أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وفيما لا تزال المباحثات بشأن هدنة إنسانية متعثّرة، دعت الأمم المتحدة مراراً الأطراف المتنازعة التي يزداد عتادها الحربي تطوّراً إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني.