أكثر من 800 ضحية ومصاب.. إسرائيلية تروي قصة مغايرة لمجزرة دوار النابلسي

شفق نيوز/ قدمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، رواية مغايرة للمجزرة التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في دوار النابلسي، فيما أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع عدد الضحايا والجرحى.

وذكرت الإذاعة أن "بعض الحشود اقتربت من الجنود الإسرائيليين ما عرضهم للخطر فردوا بإطلاق النار".

وأضافت "وقع الحادث بالقرب من الطريق الإنساني الذي تقوم قواتنا بتأمينه حيث ونتيجة التجمع العنيف وحادث الدهس اقترب جزء من الحشود نحو قوة عسكرية كانت تهم بالسماح لنقل المساعدات، لقد اقترب الحشود بطريقة شكلت خطرا على القوات التي ردت بإطلاق نار".

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، ارتفعت حصيلة هجوم دوار النابلسي غرب مدينة غزة إلى أكثر من 104 قتلى ونحو 700 مصاب.

وأفادت مصادر طبية بأن القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفيات: مجمع الشفاء الطبي، وكمال عدوان، والعودة، شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة نظرا لوجود عدد من الحالات الحرجة، في ظل النقص الكبير في المستلزمات والأدوية، وقلة الكوادر الطبية.

وقال مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" إن التحقيقات في حادثة دوار النابلسي ستحتاج بعض الوقت.

ودانت الرئاسة الفلسطينية، "المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات".

وأفادت مصادر حركة حماس، الخميس، بسقوط قتلى وجرحى جنوب غربي مدينة غزة جراء اعتداء إسرائيلي.