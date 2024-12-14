أكثر من 60 ضربة جوية اسرائيلية على سوريا خلال ساعات

شفق نيوز/ شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ مساء السبت 61 ضربة جوية نفذتها بـ 26 غارة على عدة مواقع في سوريا.وذكر المرصد السوري أنه يرتفع بذلك عدد الضربات الإسرائيلية إلى 446 غارة طالت 13 محافظة سورية منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول الجاري.

وفي تفاصيل غارات مساء السبت، أفاد المرصد، بأن الغارات الجوية الاسرائيلية استهدفت بـ 3 صواريخ مستودعات الفرقة 18 في ريف حمص الشرقي، كما نفذ 7 غارات جديدة استهدفت اللواء 55 قرب قرية حلا بمنطقة القلمون بريف دمشق بهدف تدمير مستودعات صواريخ داخل الجبل، واستهدف الدفاعات الجوية في مطار حماة من الجهة الجنوبية الغربية، واللواء 47 جنوب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية جديدة على في إطار تدمير ترسانة جيش النظام السابق، حيث استهدفت الغارات الأسرائيلية مستودعات التسليح في بلدة محجة في ريف درعا الشمالي، واللواء 55 قرب قرية حلا بمنطقة القلمون بريف دمشق، كما نفذ غارتين جويتين على المستودع الخامس في محيط بلدة الكفر بريف السويداء.