أكثر من 6 دول تدعو إسرائيل وحماس للتهدئة

شفق نيوز/ أصدرت عدة دول، منها الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا، بيانا مشتركا يطالب إسرائيل وحماس بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

وقال البيت الأبيض إن البيان المشترك "يدعو قادة كل من إسرائيل وحماس لتقديم تنازلات"، من أجل إبرام هذا الاتفاق المتعثر.

وأوضح البيت الأبيض أن "هذه الدول تدعم بشكل كامل تحركا باتجاه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، وفقا للمقترح المطروح الآن على الطاولة.