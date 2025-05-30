أكثر من 500 ألف مهاجر مهددون بالطرد من أمريكا بأمر المحكمة

شفق نيوز/ أصبحت قضية طرد أكثر من 500 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية، يسكنون الولايات المتحدة، مجرد مسألة وقت، بعد أن أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإدارة الرئيس دونالد ترامب، إلغاء الوضع القانوني لهم.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في آذار/مارس الماضي، أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن.

ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمّرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية".

وتعهد ترامب في حملته الانتخابية بترحيل ملايين الأشخاص، وسعى لتقويض سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي أتاحت سبلا لإقامة المهاجرين بشكل شرعي في الولايات المتحدة.