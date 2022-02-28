سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 400 مرتزق روسي في مهمة لـ"قطع رأس حكومة زيلينسكي"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-28T07:20:12+0000
أكثر من 400 مرتزق روسي في مهمة لـ"قطع رأس حكومة زيلينسكي"

شفق نيوز/ زعمت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أنها علمت بأن أكثر من 400 مرتزق روسي يعملون في كييف بأوامر من الكرملين لاغتيال الرئيس الأوكراني وحكومته وتمهيد الطريق لموسكو لتولي زمام الأمور.

وقالت الصحيفة ”إن مرتزقة ينتمون لمجموعة (فاغنر)، وهي ميليشيا خاصة يديرها أحد أقرب حلفاء بوتين وتعمل كفرع من الدولة، طاروا من أفريقيا قبل خمسة أسابيع في مهمة لقطع رأس حكومة زيلينسكي مقابل مكافأة مالية مجزية“.

وأضافت: ”وصلت معلومات حول مهمتهم إلى الحكومة الأوكرانية صباح السبت الماضي، وبعد ساعات أعلنت كييف حظر تجول صارما لمدة 36 ساعة لاجتياح المدينة من قبل المخربين الروس، محذرة المدنيين من خطورتهم“.

ونقلت ”التايمز“ عن مصدر على صلة وثيقة بأنشطة المجموعة قوله إن ما مجموعه ما بين ألفين و 4 آلاف مرتزق وصلوا إلى أوكرانيا في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأوضح المصدر أن بعض المرتزقة تم نشرهم في المناطق الشرقية المتنازع عليها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، مؤكداً دخول 400 آخرين من بيلاروسيا شقوا طريقهم إلى العاصمة كييف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله، إنه تم إخبار المرتزقة بأن بوتين يريد ”هدنة قصيرة“ لإظهار أنه يتفاوض مع نظيره الأوكراني، لكنه أكد لهم أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق وأن الجهد سيكون مجرد ”دخان ومرايا“ (وهو مصطلح يعني شيئا يهدف إلى إخفاء أو لفت الانتباه بعيدًا عن حدوث مشكلة).

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن هؤلاء المرتزقة ينتظرون إشارة من الكرملين، وأنهم وُعدوا بمكافآت ضخمة مقابل أعمال القتل في الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى توفير ممر آمن لهم خارج أوكرانيا قبل نهاية الأسبوع.

وأشارت ”التايمز“ إلى أن أعضاء المجموعة ”يتفاخرون بمعرفة مكان الرئيس الأوكراني وزملائه بالضبط في كييف، موضحة أنهم قادرون على تعقبهم عبر هواتفهم المحمولة“.

وألمحت الصحيفة إلى أن المجموعة أيضًا كانت تعد الأرضية للغزو، حيث ساعدت في توجيه الأعمدة الروسية إلى كييف و“تحديد مواقع الاغتيالات التي من شأنها اقتلاع رأس الحكومة الأوكرانية“.

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن جنرال بريطاني متقاعد قوله: ”إنهم (أعضاء فاغنر) فعالون للغاية لأنه من الصعب تحديد موقعهم، حيث يمكنهم الظهور من الظل، والقيام بأشياء عنيفة للغاية ثم يختفون مرة أخرى، دون معرفة من المسؤول. إنهم غير مرتبطين مباشرة بالحكومة الروسية وبالتالي يمكن إنكارهم بشكل معقول“.

وعلى الصعيد الميداني، ذكرت ”التايمز“ أن عمليات مطاردة ”المخربين“ في العاصمة الأوكرانية أسفرت عن العديد من عمليات القتل والاعتقالات.

وقالت الصحيفة إن السلطات في مدينة خيرسون الجنوبية حذرت بعد ورود تقارير تفيد باختطاف القوات الخاصة الروسية لمركبات عسكرية أوكرانية وسرقة ألف زي رسمي من أحد المستودعات، ما أثار مخاوف من سعي المزيد من الجنود الروس للتسلل إلى مدن أوكرانية متنكرين في زي ”قوات صديقة“.

ونقلت عن وزارة الداخلية قولها: ”إن مجموعة من الشيشان عثر عليها وهي تتحرك في أنحاء كييف في سيارة إسعاف مخطوفة تم اعتراضها من قبل ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية وإطلاق النار عليهم جزئياً واحتجازهم“.

related

الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

Date: 2019-06-01 10:34:41
الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

زيلينسكي: أوكرانيا "تُركت وحدها" في مواجهة الغزو الروسي وأنا الهدف رقم واحد للعدو

Date: 2022-02-25 04:34:29
زيلينسكي: أوكرانيا "تُركت وحدها" في مواجهة الغزو الروسي وأنا الهدف رقم واحد للعدو

قذيفة أوكرانيا تشعل أجواء التوتر على حدود روسيا

Date: 2022-02-21 13:00:17
قذيفة أوكرانيا تشعل أجواء التوتر على حدود روسيا

مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

Date: 2022-02-11 19:10:48
مصادر استخباراتية ترجح اتخاذ بوتن قراراً بغزو أوكرانيا الاسبوع المقبل

الناتو يبعث رسالة تحذير إلى روسيا جراء التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

Date: 2021-11-20 05:30:28
الناتو يبعث رسالة تحذير إلى روسيا جراء التحشيد العسكري على الحدود مع أوكرانيا

تركيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الروسية

Date: 2022-02-26 14:28:31
تركيا تغلق البحر الأسود أمام السفن الروسية

بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

Date: 2022-02-22 17:48:54
بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

باليوم والتاريخ.. صحف أمريكية: بايدن حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

Date: 2022-02-12 06:23:22
باليوم والتاريخ.. صحف أمريكية: بايدن حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا