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أكثر من 40 مليون إصابة بكورونا العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-19T05:00:48+0000
أكثر من 40 مليون إصابة بكورونا العالم

شفق نيوز/ تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 40 مليون حالة على مستوى العالم، بزيادة قدرها 10 ملايين في غضون شهر واحد تقريبا.

ووفقا لموقع "ورلد أو ميتر" على الإنترنت الذي يوفر إحصاءات في الوقت الفعلي حول جائحة كورونا، تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس عالميا مليونا و100 ألف. جاء ذلك بعد ما يقرب من عشرة أشهر من الإبلاغ عن الحالة الأولى في الصين في ديسمبر من العام الماضي.

وقد تجاوزت الحصيلة العالمية عشرة ملايين، يوم 27 يونيو، ثم 20 مليونا يوم 10 أغسطس، ثم 30 مليونا يوم 17 سبتمبر، واستغرق الأمر 179 يوما لتتجاوز الحصيلة العالمية عشرة ملايين، لكنها استغرقت 44 يوما فقط لتصل إلى 20 مليونا، و 38 يوما لتتجاوز 30 مليونا، و32 يوما لتصل إلى 40 مليونا.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم، حيث أبلغت عن حوالي 8 ملايين و340 ألف حالة، وتلتها الهند والبرازيل وروسيا.


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