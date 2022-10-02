سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 40 قتيلاً خلال يوم احتجاج في محافظة إيرانية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-02T17:08:54+0000
أكثر من 40 قتيلاً خلال يوم احتجاج في محافظة إيرانية

شفق نيوز/ قتل 41 شخصا على الأقل بأيدي قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت، الجمعة، في زاهدان في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب غرب إيران، وفق ما أعلنت الأحد منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

واتهمت المنظمة غير الحكومية قوات الأمن بممارسة "قمع دموي" ضد تظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة في زاهدان إثر تقارير عن قيام قائد في شرطة مدينة جابهار باغتصاب فتاة عمرها 15 عاما من أقلية البلوش السنية. من جهته.

ووفق حصيلة جديدة أعلنتها منظمة حقوق الإنسان في إيران فإن أكثر من 92 شخصا قتلوا في إيران خلال أسبوعين من الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن "من واجب الأسرة الدولية التحقيق ومنع الجمهورية الإسلامية من ارتكاب جرائم أخرى"، وفقا لـ"فرانس برس".

وكانت الحصيلة الأخيرة تفيد عن سقوط 83 قتيلاً.

من جانب آخر، قضى خمسة أفراد من الحرس الثوري في الاشتباكات التي شهدتها محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد، الجمعة، وفق حصيلة جديدة أوردها الإعلام الرسمي، الأحد.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت سابقا عن مقتل زهاء 20 شخصا بينهم أربعة من قوات الأمن في اشتباكات مع "إرهابيين" في زاهدان، مركز المحافظة الحدودية مع أفغانستان وباكستان، وفقا لـ"فرانس برس".

وأتت الاشتباكات في سيستان بلوشستان التي غالبا ما شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، في وقت تشهد مدن إيرانية تحركات احتجاجية إثر وفاة أميني.

واحتشد محتجون في جميع أنحاء إيران، السبت، مع دخول المظاهرات التي اندلعت بعد وفاة أميني، أسبوعها الثالث.

وتحولت الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة تبلغ من العمر 22 عاما من كردستان الإيرانية، إلى أكبر تظاهرات معارضة للسلطات الدينية الإيرانية منذ عام 2019، وفقا لـ"رويترز".

وبدأت الاحتجاجات في جنازة أميني في 17 سبتمبر، وامتدت إلى 31 إقليما إيرانيا مع مشاركة جميع شرائح المجتمع ومنهم الأقليات العرقية والدينية.

related

اعتقال إيراني يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس أثناء محاولته مغادرة البلاد

Date: 2021-01-26 17:05:20
اعتقال إيراني يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس أثناء محاولته مغادرة البلاد

ايران تعلن ارتفاع وفيات كورونا الى 14 شخصاً

Date: 2020-02-25 08:39:15
ايران تعلن ارتفاع وفيات كورونا الى 14 شخصاً

مخاوف أمنية تدفع السعودية والإمارات للتواصل مع إيران

Date: 2021-06-09 15:21:13
مخاوف أمنية تدفع السعودية والإمارات للتواصل مع إيران

برلماني إيراني يشبه اوضاع بلاده بـ"ايام الحسين": اصبروا حتى ظهور المهدي

Date: 2020-11-03 09:02:01
برلماني إيراني يشبه اوضاع بلاده بـ"ايام الحسين": اصبروا حتى ظهور المهدي

إيران تسجل 57 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-30 13:17:39
إيران تسجل 57 وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا

توقعات بإدراج ترامب تركيا ضمن اعداء امريكا

Date: 2019-07-02 14:09:09
توقعات بإدراج ترامب تركيا ضمن اعداء امريكا

واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد هجوم على أرامكو

Date: 2019-10-16 08:13:09
واشنطن شنت هجمات سيبرانية ضد إيران بعد هجوم على أرامكو

قتيلان جراء تحطم طائرة تدريب شمال ايران

Date: 2022-02-03 17:03:02
قتيلان جراء تحطم طائرة تدريب شمال ايران