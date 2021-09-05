سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 4.6 ملايين وفاة بالعالم بسبب كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-05T05:31:01+0000
أكثر من 4.6 ملايين وفاة بالعالم بسبب كورونا

يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليون حتى الآن.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة، فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 39 مليون إصابة.

2- البرازيل: حوالي 584 حالة وفاة و20.9 ملايين إصابة.

3- الهند: أكثر من 440 ألف حالة وفاة وحوالي 33 مليون إصابة.

4- المكسيك: 263 ألف حالة وفاة و3 ملايين و421 ألف إصابة.

5- بيرو: نحو 199 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.1 مليون إصابة.

6- روسيا: 186407 حالات وفاة ونحو 700 ألف إصابة.

7- إندونيسيا: نحو 136 ألف حالة وفاة وأكثر من 4.1 مليون إصابة.

8- بريطانيا: أكثر من 133 ألف حالة وفاة ونحو 7 ملايين إصابة.

9- إيطاليا: أكثر من 129 ألف حالة وفاة و4.6 ملايين إصابة.

10- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة ونحو 5 ملايين إصابة.

related

وفاة كل 16 ثانية.. كورونا يضرب العالم بوتيرة متصاعدة

Date: 2020-09-29 04:35:52
وفاة كل 16 ثانية.. كورونا يضرب العالم بوتيرة متصاعدة

غوتيريش المصدوم يخاطب البشرية بعد تجاوز وفيات كورونا حاجز المليون

Date: 2020-09-29 05:46:49
غوتيريش المصدوم يخاطب البشرية بعد تجاوز وفيات كورونا حاجز المليون

2020 يسجل أكبر عدد للوفيات في تاريخ امريكا

Date: 2021-03-11 04:52:17
2020 يسجل أكبر عدد للوفيات في تاريخ امريكا

كورونا يودي بحياة 228 ألف طفل في جنوب آسيا

Date: 2021-03-17 17:24:57
كورونا يودي بحياة 228 ألف طفل في جنوب آسيا

اوروبا تكسر حاجز المليون وفاة بفيروس كورونا

Date: 2021-04-13 03:59:33
اوروبا تكسر حاجز المليون وفاة بفيروس كورونا

4 ملايين وفاة بكورونا حول العالم منذ ظهور الجائحة

Date: 2021-06-18 05:28:31
4 ملايين وفاة بكورونا حول العالم منذ ظهور الجائحة

"العالم بلغ مرحلة خطيرة".. وفيات كورونا تتجاوز الأربعة ملايين

Date: 2021-07-09 05:38:21
"العالم بلغ مرحلة خطيرة".. وفيات كورونا تتجاوز الأربعة ملايين

وفيات وإصابات كورونا المليونية تستمر بالارتفاع.. قائمة بأكثر الدول تضرراً

Date: 2021-07-22 06:32:13
وفيات وإصابات كورونا المليونية تستمر بالارتفاع.. قائمة بأكثر الدول تضرراً