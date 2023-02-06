أكثر من 3500 بين قتيل ومصاب.. حصيلة ثقيلة للزلزال المدمر في سوريا وتركيا

شفق نيوز/ أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 2700 بين قتيل ومصاب، فيما أكدت الصحة السورية، سقوط نحو ألف ضحية بين قتيل وجريح جراء الزلازل.

وقال أوكطاي، في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "حصيلة الذين فقدوا حياتهم في الجنوب التركي نتيجة الزلازل بلغت 284 شخصاً حتى الآن، بينما أصيب أكثر من 2323 آخرين".

وأضاف، أن "الزلزال تسبب بانهيار أكثر من ألف مبنى في الولايات التي تعرضت له"، مؤكداً "تعليق الرحلات الجوية وتعطيل التعليم لمدة أسبوع في المناطق المتأثرة بالزلزال".

من جانبه، أفاد المرصد السوري، بأن عدد الضحايا جراء الزلزال في الشمال السوري ارتفع إلى أكثر من 320، والمصابين لأكثر من 640".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ووقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.