أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً بحادث قطار في البرتغال (فيديو)

شفق نيوز- لشبونة

أفادت وسائل إعلام برتغالية، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً بحادث خروج عربة قطار (ترام) عن مسارها في العاصمة لشبونة.

وأفادت قناة "بي بي سي"، بمصرع 15 شخصاً وإصابة 18 آخرين، بينهم 5 في حالة خطيرة، بحادث خروج عربة القطار "غلوريا" الجبلي الشهير في جادة ليبردادي في لشبونة.

وأظهرت لقطات من الموقع القطار الذي يشبه الترام، والذي ينقل الناس صعوداً ونزولاً من أحد التلال في العاصمة البرتغالية، وهو مدمر وعمال الطوارئ وهم يسحبون الناس من الحطام.

ووقع الحادث نتيجة انقطاع كابل العربة إثر ميل حاد بسبب الطريق الجبلي، في حين ما تزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات.

وعبر مكتب رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، عن أسفه على الحادث المأساوي في بيان، وذكر أنه يأمل في أن تحدد السلطات قريباً سبب الحادث.

ويربط الخط، الذي افتتح في 1885، منطقة وسط مدينة لشبونة قرب ميدان ريستاورادوريس وبايرو ألتو (الحي العلوي)، الذي يشتهر بالحياة الليلية النابضة بالحياة، وتشغله شركة النقل العام البلدية (كاريس).