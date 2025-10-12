أكثر من 200 قتيل في اشتباكات حدودية بين باكستان وطالبان

شفق نيوز- إسلام آباد/ كابول

أعلن الجيش الباكستاني، يوم الأحد، مقتل 23 من جنوده خلال صد هجوم لحركة طالبان الليلة الماضية، أوقع 200 قتيلاً من المهاجمين.

وذكر الجيش في بيان له، أن "23 جندياً باكستانياً قُتلوا خلال دفاعهم عن وحدة أراضي بلادنا ضد هذا الهجوم المشين"، مبيناً أن "أكثر من 200 من عناصر طالبان وإرهابيين تابعين لهم قُتلوا في عمليات قصف وغارات وضربات دقيقة".

بالمقابل، علّق المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي على المواجهات بين الطرفين، مؤكداً مقتل "58 جندياً باكستانياً وإصابة 30 آخرين"، في حين لفت إلى "مقتل 9 من قوات طالبان".

وأوضح مجاهد، أن "القوات الأفغانية سيطرت على 25 موقعاً عسكرياً تابعاً للجيش الباكستاني"، رداً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة للأراضي والمجال الجوي الأفغاني".

وجاء إعلان طالبان عن مقتل الجنود الباكستانيين في أعقاب إعلانها نهاية "العملية العسكرية ضد باكستان"، التي كانت قد أطلقتها أمس السبت، على الحدود المشتركة بين البلدين، ورداً على ضربات جوية على كابل نسبتها وزارة الدفاع في حكومة طالبان، لإسلام آباد.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، عناية الله خوارزمي، في وقت سابق، إن "القوات المسلحة نفذت في الإمارة الإسلامية بنجاح عمليات ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط ديورند، رداً على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية بمبادرة من الجيش الباكستاني".

وأضاف، ان "هذه العملية انتهت عند منتصف الليل، لكن إذا ما انتهكت مجدداً الأراضي الأفغانية، فإن قواتنا المسلحة مستعدة للتفاعل والتحرك بحزم".