أكثر من 20 ضحية بسقوط منطاد في البرازيل (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت السلطات البرازيلية، يوم السبت، بمصرع ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين في حادث سقوط منطاد كان على متنه 21 شخصاً.

وشبت النيران في منطاد هواء ساخن ليسقط من الجو في ولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، حسبما ذكر رجال الإطفاء.

وأظهر مقطع مصور أعمدة من الدخان تنبعث من المنطاد الذي شبت فيه النيران، فيما تهاوى نحو الأرض.

وذكرت إدارة إطفاء سانتا كاتارينا أن 13 شخصا نجوا وتم نقلهم إلى المستشفيات.

وسقط منطاد آخر يوم الأحد الماضي في ولاية ساو باولو، مما أسفر عن مقتل امرأة (27 عاماً) وإصابة 11 شخصاً آخرين.