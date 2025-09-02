أكثر من 1400 قتيل حتى الآن.. زلزال أفغانستان يواصل حصد الأرواح

شفق نيوز- كابول

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان إلى أكثر من 1400 قتيل وإصابة نحو 3000 آخرين.

وشهد شرق أفغانستان يوم 31 آب/ أغسطس زلزالاً هو الأقوى خلال الأعوام الماضية، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة وسط تحديات جسيمة بسبب وعورة التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستشفى الرئيسي في مدينة جلال آباد الأقرب إلى بؤرة الزلزال، أصبح ممتلئاً فوق طاقته.

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، الثلاثاء، ان الزلزال تسبب بتدمير أكثر من 8 آلاف منزل.

في المقابل، قال مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار، إحسان الله إحسان، إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم أمس الاثنين بعد الزلزال، وأن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعداً.