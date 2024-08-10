أكثر من 100 قتيل بقصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في غزة

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن فرق الإنقاذ في غزة تواصل انتشال عشرات الجثث والمصابين من تحت أنقاض المدرسة التي تعرضت للقصف.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الدفاع المدني في غزة، قوله إن قوات إسرائيلية استهدفت بـ3 صواريخ نازحين خلال أدائهم صلاة الفجر بمدرسة "التابعين".

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع قتلى استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" وسط القطاع، مشيرًا إلى أن أعداد القتلى تجاوزت الـ100 شخص.

وقال المكتب في بيان له: "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع".

وأضاف: "من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".

وتابع البيان، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مذبحة داخل مدرسة "التابعين" بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات، وهذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح".

وصرح متحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، في وقت سابق، بأن "القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى مقتل 90% من النازحين بها"، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وتعليقا على الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بتوجيه من استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي بدقة إرهابيي حماس الذين يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع للحركة والموجود في مدرسة التابعين والذي يعد بمثابة مأوى لسكان مدينة غزة".