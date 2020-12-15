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أكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة بكورونا العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-15T05:37:04+0000
أكثر من مليون و620 ألف وفاة ونحو 73 مليون إصابة بكورونا العالم

شفق نيوز/ حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليون 620 ألف شخص حتى الآن، وارتفع عدد الإصابات إلى نحو 73 مليونا منذ بدء تفشي الوباء.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات:

- الولايات المتحدة: أكثر من 300 ألف وفاة و16.5 ملايين إصابة

- البرازيل : نحو 182 ألف وفاة و6.9 ملايين إصابة

- الهند: 143 ألف وفاة و9.9 ملايين إصابة

- المكسيك: 114 ألف وفاة ومليون 255 ألف إصابة

- إيطاليا: 65 ألف وفاة ومليون 855 ألف إصابة

- بريطانيا: 64.5 آلاف وفاة ومليون و874 ألف إصابة

- فرنسا: 58 ألف وفاة ومليونان و434 ألف إصابة

- إيران: 52.5 آلاف وفاة ومليون و115 ألف إصابة

- إسبانيا: 48 ألف وفاة ومليون و151 ألف إصابة

- روسيا: 46800 وفاة ومليونان و681 ألف صابة

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