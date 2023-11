أكثر من ألف يهودي يغلقون جسر مانهاتن تنديدا بإسرائيل.. فيديو

شفق نيوز/ أغلق أكثر من ألف متظاهر يهودي مؤيد للفلسطينيين جسر مانهاتن في نيويورك أمام حركة المرور احتجاجا على إسرائيل ومطالبة لها بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المتظاهرين ارتدوا ملابس سوداء وقبعات وهتفوا "نيويورك تقول لا للحرب"، مشيرة إلى أن غالبية المتظاهرين من أعضاء حركة "صوت يهودي من أجل السلام".

🚨#BREAKING: Thousands of Pro-Palestine Protestors are Occupying the Manhattan Bridge, Bringing Traffic to a Halt and Forcing Shutdown.⁰📌#Manhattan | #NewYork Currently, approximately 500-1100 or possibly more Pro Palestine protesters and activists are occupying and shutting… pic.twitter.com/bhY1kX6AuN