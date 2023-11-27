أكثر من ألف يهودي يغلقون جسر مانهاتن تنديدا بإسرائيل.. فيديو

أكثر من ألف يهودي يغلقون جسر مانهاتن تنديدا بإسرائيل.. فيديو
2023-11-27T04:46:36+00:00

شفق نيوز/ أغلق أكثر من ألف متظاهر يهودي مؤيد للفلسطينيين جسر مانهاتن في نيويورك أمام حركة المرور احتجاجا على إسرائيل ومطالبة لها بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المتظاهرين ارتدوا ملابس سوداء وقبعات وهتفوا "نيويورك تقول لا للحرب"، مشيرة إلى أن غالبية المتظاهرين من أعضاء حركة "صوت يهودي من أجل السلام". 

وفي وقت سابق هاجم متظاهرون يهود، مبنى الكابيتول ومحطة غراند سنترال وتمثال الحرية في الماضي.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.

 

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