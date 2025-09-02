أكثر من ألف احتجاج للعمال في أمريكا ضد ترامب ونفوذ أصحاب المليارات

شفق نيوز- واشنطن

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بعدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية، للاحتجاج ضد الرئيس دونالد ترامب، وتنامي نفوذ أصحاب المليارات.

ونظم ائتلاف "ماي داي سترونغ"، الذي يضم عشرات من منظمات العمال والجماعات الحقوقية، أكثر من ألف احتجاج وفعالية في أكثر من 900 مدينة عبر البلاد.

وجاءت هذه الحملة الوطنية، التي يدعمها اتحاد نقابات العمال الأمريكي "AFL-CIO"، تحت شعار "العمال فوق أصحاب المليارات".

ونزل المتظاهرون أمس الاثنين، إلى الشوارع في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وفيلادلفيا، وامتدت المظاهرات كذلك إلى مناطق أخرى من واشنطن العاصمة حتى سان دييغو، وصولاً إلى بعض المناطق في فلوريدا وايداهو.

وتركزت هذه الاحتجاجات على ما اعتبره المنتقدون نفوذا مفرطا لعدد من كبار رجال الأعمال والشركات الكبرى خلال الولاية الثانية لترامب.

وجاء في الموقع الرسمي لائتلاف "ماي داي سترونغ": "إن العمال والمجتمعات المحلية لا يخططون لإقامة حفلة شواء فقط في عيد العمال هذا العام، بل نتحرك لأن علينا وقف استيلاء أصحاب المليارات. إنهم يسرقون من العائلات العاملة، ويدمرون ديمقراطيتنا، ويبنون جيوشاً خاصة لمهاجمة بلداتنا ومدننا".

وفي بعض المدن، اكتسبت المظاهرات طابعا خاصا. ففي شيكاغو، حيث هدد ترامب بإرسال قوات من الحرس الوطني وعناصر من وكلاء الهجرة الفيدراليين في إطار خطته لمكافحة الجريمة، خرج آلاف المتظاهرين رافعين لافتات وهتافات ترفض أي تصعيد في الوجود الأمني الفيدرالي، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن رئيس اتحاد نقابات العمال المحلي "AFL-CIO" في سان فرانسيسكو أشار إلى أن التجمع هناك ركز على شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها "بالانتير"، التي حصلت على عقود فيدرالية بمليارات الدولارات في فترة ترامب الثانية ضمن توجه موسع نحو تبني الذكاء الاصطناعي.

وعند طلب التعليق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن "الرئيس ترامب لم يفعل أحد أكثر منه من أجل الرجال والنساء العاملين".

وأضاف روجرز أن "الرئيس ترامب يؤمن بأن العمال الأمريكيين هم قلب وروح الاقتصاد الوطني، ولهذا تبنى أجندة تضعهم دائما في الأولوية، بدءا من توقيع أكبر تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى في التاريخ، وصولا إلى تأمين نحو 10 تريليونات دولار من الاستثمارات الجديدة لخلق وظائف عالية الأجر في جميع أنحاء البلاد".