"أكثر من المدارس".. دريد لحام يتحدث عن فروع مخابرات الأسد ويؤكد: نريد سوريا بلا كبتاغون

شفق نيوز/ قال الفنان السوري، دريد لحام، يوم السبت، إن فروع مخابرات رئيس النظام السابق بشار الأسد، كانت أكثر من المدارس في البلاد، مضيفاً أن الرئيس المخلوع حول دمشق إلى الرأي الأوحد بلا أي معارضة.

وذكر لحام، أنه يريد سوريا بدون مصانع كبتاغون تابعة للسلطة، مؤكدا بأسلوبه التهكمي الهادئ "لو كنت تماديت في انتقاد بشار الأسد لاستخرجتم عظامي من سجن صيدنايا".

وتابع الفنان السوري: "نشكر بشارالأسد على هروبه"، لافتا إلى أن أكبر سجن في سوريا كان لأصحاب الرأي.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الأسبوع الماضي، والذي شكّل حلقة فاصلة في التاريخ السوري، سارع الكثيرون من الفنانين السوريين إلى الإعراب عن السعادة بمولد جديد لبلادهم.

ومن ضمن النجوم، ما تقدم به الفنان القدير دريد لحّام من رسائل إلى شعب سوريا، فقد وجّه رسالة إلى الشعب كاشفاً عن موقفه من التغيير الكبير الذي حدث على مدار الأيام القليلة الماضية.

ونشر دريد لحام مقطع فيديو عبر حسابه في "فيسبوك"، بدأه وأنهاه بلقطات من مسرحية "كاسك يا وطن"، التي قدّمها في عام 1978، وحقق من خلالها نجاحا كبيراً.

ولم يذكر دريد لحام اسم بشار الأسد أو التعبير بجملة "سقوط النظام" أثناء الفيديو، قائلاً: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة.. لحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى يد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية".

وأضاف: "يجب أن تكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا، ونغني مثلما كنا نغني ونحن أطفال.. موطني موطني"، مشدداً على أن هذا هو البيان الوحيد له بخصوص "هذه المناسبة".

ولد دريد لحام في دمشق في عام 1934 لأب سوري وأم لبنانية، وهو من بلدة مشغرة في قضاء البقاع الغربي، واسمه حسب الهوية دريد محمد حسن اللحام، متزوج من هالة بيطار.