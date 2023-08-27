"كتب الشيطان" تثير احتجاجات متطرفة في المكسيك

شفق نيوز/ شهدت مدن مكسيكية احتجاجات واسعة بعضها كانت متطرفة في التعبير، رفضاً للكتب الدراسية الجديدة يرى الآباء أنها تروج لـ"الشيوعية والمثلية الجنسية".

وذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء أن الكتب التي طرحتها الحكومة المكسيكية أثارت خلافاً بين الرئيس اليساري ومعارضين قاموا بإحراقها بذريعة أنها تروج لـ"الشيوعية والمثلية الجنسية".

ويريد المعارضون ان تمتنع الحكومة عن توزيع هذه المواد الدراسية بدءا من الإثنين مع عودة ملايين الطلاب لعام دراسي جديد في البلاد.

وفي ولاية تشياباس جنوب البلاد، سجل واحد من أكثر الاحتجاجات تطرفاً حيث أشعل آباء في أحد أحياء السكان الأصليين النار في كتب قالوا إنها من عمل "الشيطان" وتعلم "الشيوعية والمثلية الجنسية والسحاق".

وقال خوسيه توماس بيرموديز، وهو قس إنجيلي محلي، إن "تحفيز الجنسانية لأطفالنا بهذا النوع من الأيديولوجية سيؤدي إلى الولع الجنسي بالأطفال".

ودعا رئيس حزب العمل الوطني المحافظ المعارض، ماركو كورتيس، الآباء إلى "تدمير الكتب بالكامل".

وبحسب كورتيس الذي كان يتحدث على هامش حملة انتخابية لاختيار المرشحين لانتخابات 2024 الرئاسية، فإن هذه الكتب تسعى إلى "تلقين" الطلاب في شكل قسري.

من ناحيته، اعتبر الرئيس أندريس مانويل لوبيز اوبرادور وهو يساري قومي ان هذا الخلاف بمثابة "تسييس" أثاره المعارضون المحافظون.

وانتقد لوبيز اوبرادور قرار المحكمة العليا تعليق توزيع الكتب في ولايتي تشيهواهوا وكواويلا الشماليتين. كما وصف إحراق الكتب بأنه سلوك "من العصور الوسطى" وشبهه ب "محاكم التفتيش".

وتصر الحكومة على أن الكتب الجديدة تقر بتنوع البلاد وتضع المجتمع في قلب التعليم.

ورفضت السلطات في ثماني ولايات على الأقل من ولايات المكسيك البالغ عددها 32 توزيع الكتب.

ورغم صدور قرارين قضائيين في هذا الشأن ، إلا أن المحكمة العليا لم تبت بعد في الأمر.

وتظاهر آلاف من السكان في ولاية أجواسكاليينتس المركزية التي تحكمها المعارضة احتجاجاً على ما أسموه "الأيديولوجيات الماركسية" التي قالوا إن الكتب الجديدة تروج لها.

في المقابل، دافعت وزيرة التعليم ليتيسيا راميريز عن الكتب الجديدة مؤكدة أنها تعزز قيم التضامن والصدق والاحترام والعدالة الاجتماعية.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي متلفز إن الكتب تمثل قطيعة مع الترويج السابق لـ "الفردية والانفصال عن المجتمع والمعرفة عن ظهر قلب".

ويشير المعارضون إلى كثير من الاخطاء في هذه الكتب من بينها ورود تاريخ ميلاد خاطىء لأول رئيس من السكان الأصليين في المكسيك بينيتو خواريز.

ويشيرون أيضاً إلى وجود تحيز في المضمون، مثل التأكيد أن "الأمل كان روح الحملة" التي أوصلت لوبيز أوبرادور إلى السلطة في عام 2018، والادعاء أنه كان ضحية عملية تزوير في انتخابات 2006.