كتائب القسّام تتحدث عن تدمير 13 دبابة اسرائيلية في غزة خلال يوم

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير 13 دبابة اسرائيلية في غزة خلال اليوم الثلاثاء وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "دمرت 10 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين 105".

وأضافت أن "مقاتليها دمروا دبابة صهيونية في منطقة الزراعة شمال بيت حانون بقذيفة "الياسين 105".

وأشارت الكتائب ايضاً الى "تدمير دبابتين شمال بيت حانون بقذيفتي "الياسين 105".